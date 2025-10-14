Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Starship завершил 11-й испытательный полет

    ИКТ
    • 14 октября, 2025
    • 05:52
    Starship завершил 11-й испытательный полет

    Американская компания SpaceX успешно завершила в понедельник 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане.

    Как сообщает Report, прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному (03:24 по бакинскому) времени, полет Starship продолжался 1 час и 6 минут.

    "Добро пожаловать на Землю, Starship", - сказал ведущий трансляции.

    В ходе испытательного запуска корабль вновь вывел из своего грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink, компании также удалось осуществить повторный запуск двигателя Raptor и протестировать улучшения, направленные на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю.

    После приводнения появилась огненная вспышка. "Мы не собирались сегодня возвращать Starship", - прокомментировал это ведущий трансляции.

    Starship SpaceX запуск ракеты
    "Starship"in 11-ci sınaq uçuşu uğurla başa çatıb

    Лента новостей