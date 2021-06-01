Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi

Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи.

Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи.

Как передает Report, об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источник в отрасли.

Версия Wi-Fi 7 (802.11be) станет преемником стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Новинка даст двукратный прирост скорости передачи данных благодаря комбинированию спектров радиочастот. Кроме того, Wi-Fi 7 даст выигрыш в радиусе действия беспроводной сети.

Как и в случае с предыдущими версиями Wi-Fi, в стандарт 802.11be при разработке закладывается обратная совместимость. Иными словами, устройства с более старыми модемами будут работать с Wi-Fi 7.

Технология будет готова к релизу, как считают инсайдеры, через 2-3 года. Тогда же и появятся гаджеты с поддержкой Wi-Fi 7.