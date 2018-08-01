США, Россия и Китай стали лидерами по количеству кибератак, совершенных на криптовалютные биржи

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты, Россия и Китай стали лидерами по количеству кибератак, совершенных на криптовалютные биржи.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в исследовании компания Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений.

"С 2016 по 2017 год их количество утечек увеличилось на 369%. Анти-рекорд показал первый месяц 2018 года: из-за повышенного интереса к криптовалютам и блокчейн-индустрии количество инцидентов в январе выросло на 689% по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года. Исследование показало, что каждый третий пострадавший находится в США", - говорится в исследовании.

Эксперты компании выявили 50 ботнетов, используемых злоумышленниками для атаки на криптовалютные биржи. Большая часть инфраструктуры, используемой для атак, располагается в США (56,1%) и Нидерландах (21,5%). На Россию приходится лишь 3,2%, на Украину — 4,3%. Наиболее часто киберпреступники пользуются троянами AZORult и Pony Formgrabber, а также ботом Qbot.