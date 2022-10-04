США планируют ввести ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР

США намерены ввести новые ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай.

США намерены ввести новые ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вашингтон планирует объявить о новых санкционных мерах на этой неделе. По данным газеты, администрация президента США Джо Байдена пытается убедить главных союзников страны присоединиться к ограничениям.

Ранее Reuters сообщал, что Соединенные Штаты хотят расширить ограничения на экспорт чипов в Китай. Министерство торговли запретило компаниям KLA Corp, Lam Research Corp. и Applied Materials Inc. поставлять оборудование для производства микросхем на заводы в Китае, которые производят 14-нанометровые или более современные полупроводники.