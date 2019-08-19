США не продлит для Huawei временную генеральную лицензию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

По словам Трампа, настоящее время он не хочет иметь никаких дел с китайской компанией Huawei.

“Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу. Эта китайская компания является угрозой для национальной безопасности США”.

Стоит отметить, что срок до этого выданной лицензии закончился в понедельник, 19 августа.

Напомним, что американская администрация обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.