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США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов из Китая

США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов из Китая США примут "самые решительные" меры в отношении новых чипов, разработанных китайской компанией Huawei для процессоров смартфонов модели Mate Pro 60.
ИКТ
12 декабря 2023 г. 14:43
США намерены принять самые решительные меры в отношении новых чипов из Китая

США примут "самые решительные" меры в отношении новых чипов, разработанных китайской компанией Huawei для процессоров смартфонов модели Mate Pro 60.

Как передает Report, об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает агентство, американские власти обратили внимание на "относительно продвинутый процессор" нового китайского смартфона, хотя США ранее ввели санкции, лишающие компании КНР доступа к передовым компонентам, позволяющим создавать такие устройства.

Технологическая компания Huawei попала в санкционный список правительства США и не может иметь доступ к передовым компонентам, необходимым для создания чипов. Однако новая модель ее смартфонов Mate Pro 60 поступила в продажу в августе и "продемонстрировала, что производственные возможности Huawei оказались более гибкими, чем предполагалось изначально".

После этого глава Минторга США "оказалась под растущим давлением" со стороны законодателей-республиканцев, которые призывают полностью отрезать Huawei и ее предполагаемого партнера - китайскую компанию SMIC от доступа к американским товарам и технологиям.

Отметим что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта (ИИ), вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

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