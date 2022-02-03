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SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
ИКТ
3 февраля 2022 г. 22:56
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Как передает Report со ссылкой на сайт компании, старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 13:13 по времени Восточного побережья США (22:13 - бакинское время). Ракета выведет на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при четырех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Предыдущий вывод на орбиту микроспутников Starlink состоялся две недели назад. Нынешний старт должен был состояться в конце января, однако несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий и большой загруженности компании в связи с рядом других запусков.

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