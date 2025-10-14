SpaceX вывела на орбиту спутники Project Kuiper компании Amazon
- 14 октября, 2025
- 08:09
Американская SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту группу спутников широкополосной связи Project Kuiper корпорации Amazon в рамках миссии KF-03.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила корпорация-оператор ракеты.
Запуск ракеты Falcon-9 со спутниками на борту был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). "Подтвержден успешный вывод всех спутников KF-03", - говорится в публикации.
Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту порядка 3,2 тыс. спутников Project Kuiper. Согласно информации на сайте компании, технологический гигант намерен начать предоставлять услуги связи уже в конце 2025 года.
В июле Project Kuiper упоминался в числе возможных партнеров, которых администрация президента США Дональда Трампа может привлечь к реализации программы противоракетной обороны "Золотой купол".
Falcon 9 launches the @ProjectKuiper KF-03 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/BGmTJ614rw— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025