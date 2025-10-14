Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    SpaceX вывела на орбиту спутники Project Kuiper компании Amazon

    ИКТ
    • 14 октября, 2025
    • 08:09
    SpaceX вывела на орбиту спутники Project Kuiper компании Amazon

    Американская SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту группу спутников широкополосной связи Project Kuiper корпорации Amazon в рамках миссии KF-03.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила корпорация-оператор ракеты.

    Запуск ракеты Falcon-9 со спутниками на борту был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). "Подтвержден успешный вывод всех спутников KF-03", - говорится в публикации.

    Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту порядка 3,2 тыс. спутников Project Kuiper. Согласно информации на сайте компании, технологический гигант намерен начать предоставлять услуги связи уже в конце 2025 года.

    В июле Project Kuiper упоминался в числе возможных партнеров, которых администрация президента США Дональда Трампа может привлечь к реализации программы противоракетной обороны "Золотой купол".

    SpaceX Amazon спутники

    Последние новости

    09:06

    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    Другие страны
    08:51

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Перу семь медалей

    Индивидуальные
    08:47

    В Кюрдамире женщина выжила после 10 ножевых ранений

    Происшествия
    08:39

    Не менее шести человек пострадали в результате удара по Харькову

    Другие страны
    08:23

    В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:09
    Видео

    SpaceX вывела на орбиту спутники Project Kuiper компании Amazon

    ИКТ
    07:46

    Bloomberg: ЕС считает российские активы единственным источником помощи Киеву

    Финансы
    07:05

    Бельгия готовится потратить на оборону €34 млрд

    Другие страны
    06:36

    Трамп: США благодаря пошлинам стали богатейшей страной мира

    Другие страны
    Лента новостей