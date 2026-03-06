Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 06 марта, 2026
    • 08:25
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    13. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

    14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    Лента новостей