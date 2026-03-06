В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 06 марта, 2026
- 08:25
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;
14. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
15. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.