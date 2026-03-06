Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Лянкяране будут краткосрочные отключения света

    Энергетика
    • 06 марта, 2026
    • 08:43
    В Лянкяране будут краткосрочные отключения света

    В городе Лянкяране возникнут локальные перебои в электроснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, отключения будут применены на время плановых ремонтных работ и обрезки деревьев вдоль линий электропередачи.

    "С 10:00 до 13:00 на проспекте Гейдара Алиева, улицах Паша Тахмазова, Анара Махмудова, Бала Мамеда, Мухаммеда Амина Расулзаде, Ширали Ахундова, Сахиль будут введены ограничения в подаче электроэнергии. После завершения ремонтных работ и обрезки деревьев указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - указали в ОАО.

    Lənkəranın bəzi ərazilərində üç saat işıq olmayacaq
