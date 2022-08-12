О нас

SpaceX получила разрешение на ускорители для запуска спутников-шпионов

SpaceX получила разрешение на ускорители для запуска спутников-шпионов Американская компания SpaceX прошла сертификацию Космических сил США на применение ускорителей на своих ракетах Falcon Heavy для запуска сверхсекретных разведывательных спутников.
ИКТ
12 августа 2022 г. 00:11
SpaceX получила разрешение на ускорители для запуска спутников-шпионов

Американская компания SpaceX прошла сертификацию Космических сил США на применение ускорителей на своих ракетах Falcon Heavy для запуска сверхсекретных разведывательных спутников.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, экономные перерабатываемые ускорители SpaceX могут обеспечить ей временное преимущество в "соревновании" с компанией United Launch Alliance (ULA), которая ранее имела монополию на запуск спутников Министерства обороны США.

Выданная сертификация демонстрирует укрепление отношений Илона Маска, владельца SpaceX, и Пентагона, отмечает Bloomberg.

Однако, по данным агентства, ВВС США по-прежнему рассматривают сертификацию ULA - совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin - для использования нового американского двигателя вместо российского РД-180 для ракеты Vulcan.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На территории Ходжавенда обнаружены остатки вертолета Ми-8 ВС Армении - ФОТО
На территории Ходжавенда обнаружены остатки вертолета "Ми-8" ВС Армении - ФОТО
11 августа 2022 г. 18:52
ICGB: Поэтапный план позволит запустить газопровод IGB и параллельно завершить оставшееся
ICGB: Поэтапный план позволит запустить газопровод IGB и параллельно завершить оставшееся
11 августа 2022 г. 17:21
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане
МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане
11 августа 2022 г. 13:41
Назначен новый глава исполнительной власти Гедабейского района
Назначен новый глава исполнительной власти Гедабейского района
11 августа 2022 г. 12:10
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
11 августа 2022 г. 11:27
Завершено строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын
ФотоЗавершено строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын
11 августа 2022 г. 11:12
Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном
Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном
11 августа 2022 г. 10:35
В Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
ФотоВ Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
10 августа 2022 г. 16:45
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi