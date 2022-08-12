SpaceX получила разрешение на ускорители для запуска спутников-шпионов

Американская компания SpaceX прошла сертификацию Космических сил США на применение ускорителей на своих ракетах Falcon Heavy для запуска сверхсекретных разведывательных спутников.

Американская компания SpaceX прошла сертификацию Космических сил США на применение ускорителей на своих ракетах Falcon Heavy для запуска сверхсекретных разведывательных спутников.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , экономные перерабатываемые ускорители SpaceX могут обеспечить ей временное преимущество в "соревновании" с компанией United Launch Alliance (ULA), которая ранее имела монополию на запуск спутников Министерства обороны США.

Выданная сертификация демонстрирует укрепление отношений Илона Маска, владельца SpaceX, и Пентагона, отмечает Bloomberg.

Однако, по данным агентства, ВВС США по-прежнему рассматривают сертификацию ULA - совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin - для использования нового американского двигателя вместо российского РД-180 для ракеты Vulcan.