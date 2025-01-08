SpaceX планирует совершить новый испытательный полет Starship 13 января

Седьмой испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship запланирован на 13 января.

Седьмой испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship запланирован на 13 января.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте компании SpaceX.

В планах SpaceX отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Помимо этого, программа тестового полета будет значительно расширена, в частности, SpaceX в ходе запуска попробует доставить 10 спутников системы связи Starlink, а также снимет часть теплоизоляционных панелей для проверки уязвимых мест в конструкции Starship.

Напомним, что предыдущий запуск состоялся в ноябре 2024 года, на нем присутствовал избранный президент США Дональд Трамп.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.