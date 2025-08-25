SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship из-за технических неполадок

Американская компания SpaceX отменила намеченный на 24 августа запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет в связи с возникшими техническими неполадками.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Старт был запланирован на 19:30 по времени восточного побережья (03:30 по бакинскому времени - ред.) с космодрома Starbase в штате Техас. "Отменяем сегодняшний полет Starship для того, чтобы дать время устранить неполадки с наземными системами", - написала компания в X.

Информации о новой дате запуска пока не приводится.

“Starship” самая большая и самая мощная космическая ракета на сегодняшний день. Общая расчетная грузоподъемность системы составляет 150 тонн.