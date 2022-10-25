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SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
25 октября 2022 г. 00:48
SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния 27 октября в часовое временное окно, которое открывается в 15:01 по времени Тихоокеанского побережья США (28 октября в 04:01 по бакинскому времени).

Он станет 66-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в октябре.

SpaceX запустила уже 3505 спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink доступна пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

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