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Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию Илону Маску

Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию Илону Маску Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался от предложения американского бизнесмена, руководителя ведомства по повышению эффективности правительства США Илона Маска о приобретении некоммерческой организации, которая контролирует деятельно
ИКТ
15 февраля 2025 г. 06:42
Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию Илону Маску

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался от предложения американского бизнесмена, руководителя ведомства по повышению эффективности правительства США Илона Маска о приобретении некоммерческой организации, которая контролирует деятельность OpenAI.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице OpenAI в социальной сети X.

"OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит наше некоммерческое предприятие и миссию по обеспечению всего человечества пользой от общего искусственного интеллекта (Artificial general intelligence, AGI - ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее консорциум инвесторов во главе с Маском заявил о готовности приобрести за $97,4 млрд некоммерческую организацию, контролирующую деятельность создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, 10 февраля адвокат Маска Марк Тоберофф подал соответствующую заявку в совет директоров OpenAI.

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