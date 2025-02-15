Совет директоров OpenAI отказался продавать компанию Илону Маску

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался от предложения американского бизнесмена, руководителя ведомства по повышению эффективности правительства США Илона Маска о приобретении некоммерческой организации, которая контролирует деятельно

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался от предложения американского бизнесмена, руководителя ведомства по повышению эффективности правительства США Илона Маска о приобретении некоммерческой организации, которая контролирует деятельность OpenAI.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице OpenAI в социальной сети X.

"OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию. Любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит наше некоммерческое предприятие и миссию по обеспечению всего человечества пользой от общего искусственного интеллекта (Artificial general intelligence, AGI - ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее консорциум инвесторов во главе с Маском заявил о готовности приобрести за $97,4 млрд некоммерческую организацию, контролирующую деятельность создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, 10 февраля адвокат Маска Марк Тоберофф подал соответствующую заявку в совет директоров OpenAI.