Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

В рамках проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода" при участии премьер-министра Али Асадова состоялась церемония памятного гашения поч

В рамках проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода" при участии премьер-министра Али Асадова состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Отметим, что конференция была организована Кабинетом министров. Перед началом мероприятия участники конференции ознакомились с фотовыставкой, отражающей различные моменты жизни и деятельности великого лидера.