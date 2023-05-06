О нас

Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Гейдара Алиева В рамках проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода" при участии премьер-министра Али Асадова состоялась церемония памятного гашения поч
ИКТ
6 мая 2023 г. 15:07
Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Гейдара Алиева

В рамках проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода" при участии премьер-министра Али Асадова состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Отметим, что конференция была организована Кабинетом министров. Перед началом мероприятия участники конференции ознакомились с фотовыставкой, отражающей различные моменты жизни и деятельности великого лидера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar hazırlanmış poçt markası möhürlənib

Другие новости из категории

Восемь стран в этом году выпустят почтовые марки, посвященные Гейдару Алиеву
Восемь стран в этом году выпустят почтовые марки, посвященные Гейдару Алиеву
6 мая 2023 г. 13:01
Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ
Великобритания планирует расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИКТ
6 мая 2023 г. 11:10
Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса
Нововведение в Gmail разочаровало пользователей сервиса
6 мая 2023 г. 05:48
В Microsoft признали опасность ИИ для человечества
В Microsoft признали опасность ИИ для человечества
4 мая 2023 г. 08:57
ЕС оказывает поддержку цифровой трансформации в Азербайджане
ЕС оказывает поддержку цифровой трансформации в Азербайджане
3 мая 2023 г. 11:53
Сельджук Байрактар приглашен на Международный конгресс астронавтики
ФотоСельджук Байрактар приглашен на Международный конгресс астронавтики
1 мая 2023 г. 19:10
Всемирный банк: внедрение ИИ вызовет сбой на рынке труда
Всемирный банк: внедрение ИИ вызовет сбой на рынке труда
1 мая 2023 г. 08:19
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником массой более 6 тонн
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником массой более 6 тонн
1 мая 2023 г. 07:05
Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов во всем мире
Аналитики зафиксировали падение продаж смартфонов во всем мире
29 апреля 2023 г. 03:38
Экспортные доходы Azercosmos снизились на 13%
Экспортные доходы Azercosmos снизились на 13%
28 апреля 2023 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi