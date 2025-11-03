Соцсеть X потеряла 77 % своей доли рынка в Азербайджане за месяц

Доля Instagram на всех платформах социальных медиа Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в октябре этого года составила 35,77% (в сентябре - 20,31 %, годом ранее - 38,68 %), что на 15,46 процентных пункта больше по сравнению с сентябрем и на 2,91 п.п. меньше по сравнению с показателем годичной давности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский отчет агентства Statcounter.

Доля рынка Facebook, занимающего второе место, за месяц сократилась на 4,37 п.п., а за год увеличилась на 7,86 п.п., составив 28,33% (32,7 % и 20,47 %).

Доля рынка YouTube, занимающего следующее место, увеличилась на 7,19 п.п. за месяц и на 9,43 п.п. за год, составив 20,49% (13,3 % и 11,06 %).

Доля рынка X, занимающего четвертое место, сократилась на 18,01 п.п. за месяц и на 0,27 п.п. за год, составив 5,24% (23,25% и 5,51%). Таким образом, его доля рынка за месяц сократилась на 77%.

Пятерку лидеров замыкает Pinterest с долей рынка 7,76% (7,09 % - в сентябре и 19,36 % - годом ранее). Доля рынка этой соцсети увеличилась на 0,67 п.п. за месяц, а по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 11,6 п.п.