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Со спутника "Azersky" ведется мониторинг водохозяйственных участков страны

Со спутника "Azersky" ведется мониторинг водохозяйственных участков страны В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между аэрокосмическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") и ОАО "Азербайджанская Мелиорация и водное хозяйство", осуществляется мониторинг участков водного хозяйства
ИКТ
26 января 2023 г. 18:34
Со спутника Azersky ведется мониторинг водохозяйственных участков страны

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между аэрокосмическим агентством при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", осуществляется мониторинг участков водного хозяйства с помощью изображений, полученных со спутника “Azersky”.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

На начальном этапе был проведен мониторинг водного канала Вяльвялячай-Тахтакерпю протяженностью более 34 километров. В процессе были использованы спутниковые снимки разных периодов.

По спутниковым снимкам оценивалось состояние гидротехнических сооружений на канале. Были проанализированы изменения, которые могут произойти в результате воздействия природных и антропогенных факторов на прилегающие территории канала, разработаны соответствующие схематические планы.

Через спутник "Azersky" ведется непрерывный мониторинг водных ресурсов на территории страны. На основе результатов мониторинга спутниковых снимков реализуются важные проекты по определению объемов водохранилищ, влиянию климатических изменений на водный баланс озер и рек, улучшению водоснабжения, удовлетворению потребности сельскохозяйственных угодий в поливной воде. "Азеркосмос" также осуществляет мониторинг водохранилищ, горных озер и рек в регионе со спутниковых снимков для эффективного использования водных ресурсов освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на азербайджанском языке “Azersky” peyki ilə ölkədəki su təsərrüfatı sahələri monitorinq edilir

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