​Снизилось число пользователей электронных услуг ОАО "Мелиорация и водное хозяйство"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В декабре прошлого года электронными услугами портала "Электронное правительство" воспользовались 595 596 раз. Как сообщает Report, об этом говорится в месячном бюллетене структуры.

По информации, наиболее популярными были электронные услуги министерства труда и социальной защиты населения. Число воспользовавшихся 8 услугами данной структуры составило 245 259.

Наименьшей популярностью пользовались электронные услуги ОАО " Мелиорация и водное хозяйство". Так, двумя электронными услугами данной структуры воспользовались всего лишь 8 раз.

Напомним, что на портале "Электронное правительство" интегрировано 336 электронных услуг 43 государственных структур.