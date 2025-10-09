СНБО Украины: IT-армия из 300 тысяч человек стала частью защиты от кибератак России

Более 300 тысяч человек из разных стран поддерживали Украину в киберпространстве, помогая защищать критическую инфраструктуру и отражать атаки, направленные со стороны России.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Службы информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, секретарь Национального координационного центра кибербезопасности Наталия Ткачук на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По словам Н.Ткачук, главный урок, извлеченный Украиной в ходе кибервойны, заключается в том, что кибербезопасность имеет решающее значение для национальной устойчивости.

"Раньше многие сомневались, стоит ли государству тратить большие ресурсы на кибербезопасность, ведь любую систему можно взломать. Однако в день вторжения Россия попыталась атаковать все наши критически важные системы - банки, энергетику, транспорт, мобильных операторов и телекоммуникации. Мы были готовы и сохранили киберустойчивость страны", - отметила она.

По словам представителя СНБО, лишь одна кибератака оказала серьезное влияние на оборонные возможности Украины.

"Это была атака на компанию Assad, предоставлявшую спутниковую связь нашим вооруженным силам. Однако эта компания - европейская, не украинская, и защита ее систем не входила в нашу прямую ответственность", - пояснила Н.Ткачук.

Она подчеркнула, что важным элементом сопротивления стала IT-армия, созданная фактически стихийно, без координации с правительством.

"Очень быстро нам удалось объединить около 300 тысяч человек - не только из Украины, но и из других стран. Эти киберволонтеры помогали защищать критическую инфраструктуру и проводили ответные операции против России", - добавила Н.Ткачук.

По ее словам, каждая страна должна заранее формировать аналогичный механизм.

"Сейчас мы работаем над созданием киберрезерва, киберкоманд и правовой основы для функционирования киберволонтеров. Еще один важный вывод - необходимость тесного взаимодействия с частным сектором, развития сетей доверия и партнерства", - подчеркнула представитель СНБО Украины.