    СМИ: NASA для АЭС на Луне нужен модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки

    ИКТ
    • 20 сентября, 2025
    • 23:28
    Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) требуется посадочный модуль, способный нести 15 тонн полезной нагрузки, для доставки и установки ядерного реактора на Луне.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что это значительно превосходит возможности американских аэрокосмических компаний. Например, базирующаяся в Техасе Firefly Aerospace ранее в 2025 году направила на Луну посадочный модуль, способный нести груз весом до 155 кг. Для доставки реактора также понадобится мощная ракета. Среди компаний, которые потенциально смогут предоставить ее, газета называет SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

    США хотят установить ядерный реактор на Луне к концу 2029 года и опередить Россию и Китай, напоминает The Wall Street Journal. По оценке газеты, это станет для NASA очень непростой задачей, выполнить которую потребуется в крайне сжатые сроки.

    США NASA модуль
    KİV: NASA-nın Aydakı AES üçün 15 ton yük daşıya bilən modula ehtiyacı var

    Лента новостей