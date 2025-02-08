СМИ: Маск заявил, что не заинтересован в покупке TikTok

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) опроверг слухи о своем интересе к покупке социальной сети TikTok.

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) опроверг слухи о своем интересе к покупке социальной сети TikTok.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg .

"Я не подавал предложений по покупке TikTok", - заявил Маск во время выступления на конференции в Германии, организованной главой медиаконгломерата Axel Springer Матиасом Дёпфнером. Это был его первый комментарий по поводу возможной сделки. "У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы владел TikTok, - добавил он. - Я не рвусь приобрести TikTok", - сказал он, отметив, что предпочитает строить компании с нуля. Между тем в 2022 году он купил Twitter, которую позже переименовал в Х.

Маск также заявил, что сам не использует TikTok.