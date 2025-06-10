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СМИ: Apple отстает в гонке ИИ

СМИ: Apple отстает в гонке ИИ СМИ: Apple отстает в гонке ИИ
ИКТ
10 июня 2025 г. 15:11
СМИ: Apple отстает в гонке ИИ

Американская корпорация Apple уступает конкурентам в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на свои устройства.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios.

На конференции Worldwide Developers (WWDC), проходящей с 9 по 13 июня, Apple представила обновления операционной системы. В области ИИ она ограничилась рядом доработок функции Apple Intelligence.

Многие нововведения, например, функции мгновенного перевода, которые позволяют переводить текст или речь с одного языка на другой в режиме реального времени, уже давно доступны на устройствах Google, Samsung и Microsoft, отмечает портал.

Apple также не озвучила сроки запуска обновленного голосового помощника Siri, обещанного год назад. По мнению экспертов, отставание Apple в гонке ИИ может отпугнуть инвесторов.

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