Сменился оператор информационной системы "Обращение ASAN"

Кабинет министров внес изменения в “Положение об информационной системе ”Обращение ASAN”, утвержденное постановлением от 7 декабря 2021 года.

Кабинет министров внес изменения в “Положение об информационной системе ”Обращение ASAN”, утвержденное постановлением от 7 декабря 2021 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, полномочия оператора информационной системы ”Обращение ASAN“ от Центра развития электронного правительства, принадлежащего Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, были переданы ООО ”Центр инноваций", принадлежащему агентству.