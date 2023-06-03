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Сменился оператор информационной системы "Обращение ASAN"

Сменился оператор информационной системы "Обращение ASAN" Кабинет министров внес изменения в “Положение об информационной системе ”Обращение ASAN”, утвержденное постановлением от 7 декабря 2021 года.
ИКТ
3 июня 2023 г. 12:55
Сменился оператор информационной системы Обращение ASAN

Кабинет министров внес изменения в “Положение об информационной системе ”Обращение ASAN”, утвержденное постановлением от 7 декабря 2021 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, полномочия оператора информационной системы ”Обращение ASAN“ от Центра развития электронного правительства, принадлежащего Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, были переданы ООО ”Центр инноваций", принадлежащему агентству.

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Версия на азербайджанском языке “ASAN müraciət” informasiya sisteminin operatoru dəyişib

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