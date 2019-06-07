Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

Речь идет о Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.Как пояснили агентству представители Facebook, запрет коснется только новых смартфонов. У пользователей "действующих" гаджетов таких проблем не будет. Если же на данный момент у них нет этих приложений, их можно скачать в Google Playstore.Агентство не называет дату вступления в силу запрета от Facebook. Представители Huawei от комментариев отказались.В прошлом месяце Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Вскоре стало известно, что Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты прекращают сотрудничество с китайской корпорацией.В Huawei такие действия американских властей назвали опасным прецедентом. Как пояснил главный специалист по правовым вопросам компании Сун Люпин, использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления Huawei означает, что подобное может случиться с любой отраслью или предприятием.