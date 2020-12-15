Смарт-часы Apple Watch получили уникальную функцию

Apple Watch уведомит, если кардиовыносливость человека окажется низкой, и даст рекомендации по ее повышению.

Компания Apple объявила о важном нововведении для Apple Watch, которое стало доступно в iOS 14.3 и watchOS 7.2. Теперь часы умеют определять кардиовыносливость.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, теперь пользователи носимых "яблочных" девайсов могут просматривать данные об уровне своей кардиовыносливости в приложении "Здоровье" на iPhone. Кроме того, Apple Watch уведомит, если кардиовыносливость человека окажется низкой, и даст рекомендации по ее повышению.

В измерение кардиовыносливости задействованы оптический датчик сердечного ритма, GPS, акселерометр и другие датчики. Часы отслеживают показатель во время ходьбы в течение дня — независимо от того, тренируется ли пользователь. Это особенно пригодится пользователям, которые не могут интенсивно тренироваться.