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Служба электронной безопасности предупредила о новой вредоносной программе

Служба электронной безопасности предупредила о новой вредоносной программе В некоторых приложениях, доступных на платформе Android и загруженных более чем 3 млн пользователей, была обнаружена новая вредоносная программа под названием Autolycos.
ИКТ
20 июля 2022 г. 10:46
Служба электронной безопасности предупредила о новой вредоносной программе

В некоторых приложениях, доступных на платформе Android и загруженных более чем 3 млн пользователей, была обнаружена новая вредоносная программа под названием Autolycos.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Эта программа тайно подписывает пользователей на платные услуги и перехватывает их персональные данные.

Перечень приложений, в которых обнаружена вредоносная программа Autolycos:

– “Funny Camera”
– “Razer Keyboard & Theme”
– “Vlog Star Video Editor”
– “Creative 3D Launcher”
– “Wow Beauty Camera”
– “Gif Emoji Keyboard”
– “Freeglow Camera 1.0.0”
– “Coco Camera v1.1”.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti yeni zərərverici proqrama dair xəbərdarlıq edib

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