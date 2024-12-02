Служба электронной безопасности подписала меморандум о сотрудничестве с АзТУ

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта подписала меморандум о сотрудничестве с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ).

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта подписала меморандум о сотрудничестве с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, целью является организация совместной деятельности по повышению общественной осведомленности в области информационной безопасности и защиты персональных данных, а также правил использования социальных сетей.

Согласно меморандуму, СЭБ будет организовывать для студентов сессии по обмену знаниями, просветительские мероприятия и тренинги.

Кроме того, планируется участие представителей службы в качестве приглашенных спикеров на мероприятиях, организуемых университетом.