Служба электронной безопасности подписала меморандум о сотрудничестве с АзТУ

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта подписала меморандум о сотрудничестве с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ).
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, целью является организация совместной деятельности по повышению общественной осведомленности в области информационной безопасности и защиты персональных данных, а также правил использования социальных сетей.
Согласно меморандуму, СЭБ будет организовывать для студентов сессии по обмену знаниями, просветительские мероприятия и тренинги.
Кроме того, планируется участие представителей службы в качестве приглашенных спикеров на мероприятиях, организуемых университетом.