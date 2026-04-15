Ситара Гусейнова: Крипто- и NFT-марки в Азербайджане могут появиться уже в 2027 году

В Азербайджане со следующего года могут появиться крипто- и NFT-почтовые марки.

Об этом Report сообщила начальник отдела марок ООО "Азерпочт" Ситара Гусейнова.

По ее словам, по данному вопросу уже проведены переговоры с зарубежными компаниями, включая типографии в Турции. В настоящее время полученные предложения находятся на стадии оценки. Если проект не будет реализован в этом году, его запуск возможен в следующем.

Гусейнова отметила, что, как и в других сферах, в филателии наблюдается тенденция к цифровизации. В качестве примера она привела опыт Почты Австрии, которая одной из первых начала выпуск крипто- и NFT-марок.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на развитие цифровых форматов, традиционные почтовые марки сохраняют свою значимость, и их выпуск будет продолжен. Однако с учетом интереса молодого поколения к цифровым технологиям, многие страны уже параллельно выпускают как физические, так и цифровые марки.

На данный момент в Азербайджане цифровые марки не выпускались - ранее применялись только марки с QR-кодом. В будущем, при необходимости, возможен запуск и цифровых форматов.