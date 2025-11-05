Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 19:08
    Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

    В Азербайджане все еще сохраняется гендерный разрыв – мужчины опережают женщин в использовании интернета на 7%, в цифровой грамотности - на 5%.

    Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер во второй день мероприятия "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ 2025" в Баку.

    По ее словам, это один из вызовов, с которыми сталкивается не только правительство Азербайджана, но и многие другие страны.

    Вместе с тем, как отмечает Штальмайстер, за последние пять лет в республике значительно вырос уровень цифровых навыков населения и улучшились возможности доступа в интернет. Она отметила, что важную роль в этом сыграли государственные инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности среди различных групп населения.

    Менеджер ВБ также подчеркнула, что цифровизация способствует созданию новых рабочих мест и положительно влияет на экономику.

    "Улучшение доступа к интернету напрямую влияет на рост ВВП. По оценкам, 10%-ное увеличение распространения широкополосного интернета повышает ВВП в странах Европы и Центральной Азии на 1,4–1,6%. Цифровая трансформация и грамотность важны в этом отношении - их надо продвигать не только в школах и вузах, но и через обучение на протяжении всей жизни", - сказала она.

    StrategEast 2025 Штефани Штальмайстер цифровая грамотность ВВП интернет
    Steffi Stallmeister: "Azərbaycanda kişi və qadınlar arasında rəqəmsal savadlılıqda 5 %-lik fərq qalmaqdadır"

    Последние новости

    19:37
    Фото

    Азербайджан обсудил с Группой IsDB инклюзивность в финансовой системе

    Финансы
    19:28
    Фото

    В Университете ADA состоялся фестиваль Baku Archifest 2025

    Инфраструктура
    19:23
    Фото

    Поезд с российским зерном отправился из Азербайджана в Армению

    Внешняя политика
    19:20

    Представитель ООН: В 2026 году Азербайджан станет центром обсуждения глобального градостроительства

    Инфраструктура
    19:17

    Григорян: Обсуждаем детали TRIPP с США, скоро можно будет перейти к практическим работам

    В регионе
    19:08

    Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

    ИКТ
    19:04

    Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

    Внешняя политика
    18:57

    В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

    Финансы
    18:50
    Фото

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции

    Внутренняя политика
    Лента новостей