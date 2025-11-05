Штальмайстер: В Азербайджане гендерный разрыв в использовании интернета достигает 7%

В Азербайджане все еще сохраняется гендерный разрыв – мужчины опережают женщин в использовании интернета на 7%, в цифровой грамотности - на 5%.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер во второй день мероприятия "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ 2025" в Баку.

По ее словам, это один из вызовов, с которыми сталкивается не только правительство Азербайджана, но и многие другие страны.

Вместе с тем, как отмечает Штальмайстер, за последние пять лет в республике значительно вырос уровень цифровых навыков населения и улучшились возможности доступа в интернет. Она отметила, что важную роль в этом сыграли государственные инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности среди различных групп населения.

Менеджер ВБ также подчеркнула, что цифровизация способствует созданию новых рабочих мест и положительно влияет на экономику.

"Улучшение доступа к интернету напрямую влияет на рост ВВП. По оценкам, 10%-ное увеличение распространения широкополосного интернета повышает ВВП в странах Европы и Центральной Азии на 1,4–1,6%. Цифровая трансформация и грамотность важны в этом отношении - их надо продвигать не только в школах и вузах, но и через обучение на протяжении всей жизни", - сказала она.