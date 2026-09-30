Шахмар Мовсумов: Усовершенствован закон о льготах в сфере цифровых технологий

Закон о льготах в сфере цифровых технологий Азербайджана доработан и повторно представлен на обсуждение Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.

"Новый законопроект направлен на решение таких задач, как уточнение целей государственной поддержки и механизмов ее применения. Концептуальная сущность проекта не ограничивается отдельными налоговыми и социальными льготами. Он объединяет важные для цифровой экосистемы звенья - специалистов, инвесторов, исследования и рынок - в рамках единого стимулирующего подхода и нацелен на создание условий для превращения инноваций в новые продукты и услуги", - сказал Мовсумов.

По его словам, президент Азербайджана в соответствии со статьей 110 Конституции вернул в Милли Меджлис закон, принятый парламентом 14 июля этого года, предусматривающий льготы и привилегии для субъектов сферы цифровых технологий. После повторного обсуждения с соответствующими государственными органами документ был доработан и вновь внесен на рассмотрение парламента.