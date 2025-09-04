Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Шахин Махмудзаде: Жесткое ограничение ИИ снизит конкурентоспособность банковского сектора -ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 13:44
    Шахин Махмудзаде: Жесткое ограничение ИИ снизит конкурентоспособность банковского сектора -ЭКСКЛЮЗИВ

    В последние годы в банковской системе Азербайджана активно внедряются инструменты искусственного интеллекта (ИИ), что открывает новые возможности для коммерческих банков.

    Об этом в кулуарах VIII форума "Дни финансов Астаны" сообщил Report генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

    По его словам, именно с этой целью ЦБА разработал дорожную карту цифровой трансформации и программу SupTech.  "Мы должны четко определить, какие элементы ИИ готовы внедрять, а к каким еще не пришло время. Вопрос нельзя рассматривать в черно-белых тонах. И это касается не только Азербайджана - любой регулятор в мире должен решать сам: насколько глубоко регулировать и сколько свободы оставить коммерческим банкам", - отметил он.

    Ш. Махмудзаде подчеркнул, что для банков преимущества очевидны: на глобальном уровне конкуренты активно используют ИИ и повышают свою прибыльность, что создает риск потери доли рынка для тех, кто отстанет.

    Он напомнил, что традиционно частный сектор опережает регуляторов: "Регуляторам приходится догонять, выявлять риски и определять - регулировать, разрешать или запрещать те или иные инструменты. Однако в случае с ИИ жесткие ограничения или запреты маловероятны, иначе банковский сектор страны быстро потерял бы конкурентоспособность в сравнении с региональными игроками".

    При этом подход к внедрению ИИ, по его словам, зависит от уровня национального развития, зрелости банковского сектора, человеческого капитала и институционального потенциала.

    Касаясь темы персональных данных, Ш. Махмудзаде отметил, что сегодня в современном мире они стали полноценным товаром. "Процессы генерации, хранения и управления данными связаны с издержками, и многие компании получают из этого прибыль. Инструменты ИИ неизбежно взаимодействуют с персональными данными: чем глубже они внедряются, тем выше риски для конфиденциальности и безопасности", - пояснил он.

    Он добавил, что уровень образования напрямую влияет на готовность общества к ответственному использованию данных: "В странах с низкой грамотностью люди зачастую не осознают, что именно они отдают и зачем. Поэтому единый глобальный стандарт в этой сфере невозможен. Все зависит от уровня развития конкретной страны: чем он выше, тем активнее данные используются финансовыми институтами и другими заинтересованными сторонами".

    Shahin Mahmudzada: Country's banking sector would quickly become less competitive if AI is severely restricted

    Лента новостей