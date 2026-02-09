Шахин Алиев: В Европе проявляют интерес к азербайджанскому стартапу в сфере кибербезопасности

Ряд европейских стран проявляет высокий интерес к азербайджанскому стартапу в области кибербезопасности Cypho.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев на мероприятии, посвященном шестому выпуску специалистов Центра кибербезопасности Азербайджана.

Он отметил растущий международный интерес к местным продуктам в сфере кибербезопасности:

"В частности, серьезный интерес к местному стартапу в сфере кибербезопасности Cypho проявляют Турция и ряд европейских стран, переговоры в данном направлении продолжаются. Кроме того, интерес к модели работы центра проявляют также страны Центральной Азии и Африки".

По словам зампреда, согласно отчету Международного союза электросвязи, Азербайджан за последние годы поднялся на 40 позиций в рейтинге в сфере кибербезопасности, обогнав ряд ведущих стран:

"В качестве основных факторов, обеспечивающих это стремительное развитие, указываются принятие национальной стратегии, укрепление кадрового потенциала и структурные реформы в государственных учреждениях".