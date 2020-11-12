Сформирован первый экипаж из туристов для полета на SpaceX

Первые космические туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon корпорации предпринимателя Илона Маска SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт

Первые космические туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon корпорации предпринимателя Илона Маска SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт.

Как передает Report, об этом сообщила американская фирма Axiom Space в Twitter-аккаунте.

Интернациональный экипаж будет состоять из трех частных астронавтов и командира, астронавта-исследователя НАСА Майкла Лопеса-Алегриа. "Другими словами, сформирован первый в истории частный экипаж, который отправится на орбиту", — сказано в записи. Первый полет состоится не ранее конца 2021 года.

В марте Axiom Space договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

В июле компания Space Adventures раскрыла, что выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 90-100 минут. Это соответствует одному витку МКС вокруг Земли. Двое туристов отправятся на МКС на корабле "Союз МС". Один из них совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.