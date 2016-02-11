​Сеть Bakcell признана "Лучшей мобильной сетью" года

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell была признана обладателем "Лучшей мобильной сети" по результатам 2015 года. Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

На прошедшем недавно мероприятии компании Bakcell была вручена Национальная премия в области бизнеса Azeri Business Award, учредителем которой является журнал Business Time.

"Обеспечивая лучшее покрытие и более высокую пропускную способность сети для своих абонентов, компания Bakcell обладает самой надежной и устойчивой сетью в стране. Сеть Bakcell – одна из 73 сетей в мире, использующих технологию агрегации несущих частот с активизацией функциональных возможностей сети LTE-Advance 6-й категории. Усовершенствованная сеть Bakcell будет способна поддерживать высокие скорости передачи данных (до 225 Мбит/сек) и к внедрению таких новейших технологий, как HD Voice (голос высокой четкости). В соответствии с результатами независимых тестов (бенчмаркинга) качества сети операторов мобильной связи, проведенных во втором квартале 2015 года, компания Bakcell превзошла своих конкурентов, демонстрируя лучшие результаты на рынке по показателям надежности и доступности услуг голосовой связи наряду с самой высокой скоростью доступа в интернет в сети LTE и наибольшей стабильностью передачи данных", - говорится в сообщении.

"Для нас особенно важным является то, что сегодня наша сеть получает не только положительные оценки экспертов, но и признание представителей деловых кругов Азербайджана. Превосходство сети Bakcell уже проявляется в увеличении числа бизнес-клиентов компании, и вручение премии Azeri Business Award в номинации "Лучшая мобильная сеть" является еще одним доказательством такого превосходства. В течение нескольких последних лет компания Bakcell вложила значительные средства в развитие и расширение своей сети, и мы намерены продолжать работу в этом направлении, активно внедряя новые и лучшие технологии" – говорит Ричард Ширер, главный исполнительный директор компании Bakcell.