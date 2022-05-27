Сельджук Байрактар: Мы в Шуше, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов

«Мы приехали сюда, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов, Родины, получить ответ на вопрос о том, зачем развивали технологии БПЛА. Мы встретили здесь редкий цветок "Харыбюльбюль".

«Мы приехали сюда, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов, Родины, получить ответ на вопрос о том, зачем развивали технологии БПЛА. Мы встретили здесь редкий цветок "Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов в Шуше, заявил технический директор турецкой компании Baykar Savunma, создатель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар» Сельджук Байрактар.

«Что есть Родина? Через какую борьбу нужно пройти, чтобы защитить ее? Чтобы понять это нужно пядь за пядью обойти эти территории. Необходимо увидеть эту уникальную природу и памятники, оставленные нам нашими предками».