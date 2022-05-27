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Сельджук Байрактар: Мы в Шуше, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов

Сельджук Байрактар: Мы в Шуше, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов «Мы приехали сюда, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов, Родины, получить ответ на вопрос о том, зачем развивали технологии БПЛА. Мы встретили здесь редкий цветок "Харыбюльбюль".
ИКТ
27 мая 2022 г. 13:46
Сельджук Байрактар: Мы в Шуше, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов

«Мы приехали сюда, чтобы лучше оценить ценность наследия наших отцов, Родины, получить ответ на вопрос о том, зачем развивали технологии БПЛА. Мы встретили здесь редкий цветок "Харыбюльбюль".

Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов в Шуше, заявил технический директор турецкой компании Baykar Savunma, создатель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Байрактар» Сельджук Байрактар.

«Что есть Родина? Через какую борьбу нужно пройти, чтобы защитить ее? Чтобы понять это нужно пядь за пядью обойти эти территории. Необходимо увидеть эту уникальную природу и памятники, оставленные нам нашими предками».

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Версия на английском языке Seljuk Bayraktar: 'We are in Shusha to better appreciate value of heritage of our fathers'
Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar: "Şuşaya "PUA texnologiyasını niyə inkişaf etdirdik” sualına cavab almaq üçün gəldik"

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