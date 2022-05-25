О нас

Сельджук Байрактар: Не ожидали такого интереса к TEKNOFEST Azerbaijan

Сельджук Байрактар: Не ожидали такого интереса к TEKNOFEST Azerbaijan "Ввиду того, что Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST впервые проводится в Азербайджане, мы не ожидали такого интереса к нему".
ИКТ
25 мая 2022 г. 17:08
Сельджук Байрактар: Не ожидали такого интереса к TEKNOFEST Azerbaijan

"Ввиду того, что Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST впервые проводится в Азербайджане, мы не ожидали такого интереса к нему".

Как сообщает Report, об этом сказал технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Сельджук Байрактар.

"Интерес к впервые проводимому в Баку фестивалю велик. Организация на высоком уровне. Мы планируем проводить этот фестиваль и в других странах. Большой интерес к фестивалю проявляют также Украина, Узбекистан и Индонезия".

Байрактар порекомендовал участникам фестиваля брать с собой детей: "Дети должны прикоснуться к самолетам и БПЛА, чтобы в будущем производить самолеты, которые будут защищать безопасность наших стран".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Selçuk Bayraktar: "TEKNOFEST-Azərbaycan"a bu qədər maraq gözləmirdik"

Другие новости из категории

Сельджук Байрактар посетил территорию проведения фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan
ФотоСельджук Байрактар посетил территорию проведения фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan
25 мая 2022 г. 15:49
В рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan стартовал хакатон Смарт Карабах
ФотоВ рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan стартовал хакатон "Смарт Карабах"
25 мая 2022 г. 14:45
Рашад Набиев встретился с Сельджуком Байрактаром
Рашад Набиев встретился с Сельджуком Байрактаром
24 мая 2022 г. 16:48
В Баку состоится совещание министров ИКТ Организации тюркских государств
В Баку состоится совещание министров ИКТ Организации тюркских государств
24 мая 2022 г. 12:33
Рашад Набиев встретился с председателем парламента Эстонии
ФотоРашад Набиев встретился с председателем парламента Эстонии
23 мая 2022 г. 20:55
В Карабахе уровень радиации можно будет измерять на расстоянии
В Карабахе уровень радиации можно будет измерять на расстоянии
23 мая 2022 г. 17:25
Иностранные компании, которые будут работать в Карабахе, заинтересованны в применении местных БПЛА
Иностранные компании, которые будут работать в Карабахе, заинтересованны в применении местных БПЛА
23 мая 2022 г. 17:02
Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций
Эксперт: Проведение TEKNOFEST Azerbaijan значимо в плане интеллектуальных инвестиций
23 мая 2022 г. 16:59
В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию
В мессенджере WhatsApp доработают еще одну функцию
23 мая 2022 г. 13:43
В рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan организован медиатур
ФотоВ рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan организован медиатур
23 мая 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi