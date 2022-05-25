Сельджук Байрактар: Не ожидали такого интереса к TEKNOFEST Azerbaijan

"Ввиду того, что Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST впервые проводится в Азербайджане, мы не ожидали такого интереса к нему".

"Ввиду того, что Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST впервые проводится в Азербайджане, мы не ожидали такого интереса к нему".

Как сообщает Report, об этом сказал технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Сельджук Байрактар.

"Интерес к впервые проводимому в Баку фестивалю велик. Организация на высоком уровне. Мы планируем проводить этот фестиваль и в других странах. Большой интерес к фестивалю проявляют также Украина, Узбекистан и Индонезия".

Байрактар порекомендовал участникам фестиваля брать с собой детей: "Дети должны прикоснуться к самолетам и БПЛА, чтобы в будущем производить самолеты, которые будут защищать безопасность наших стран".