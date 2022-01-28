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Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате

Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате С сегодняшнего дня в Азербайджане местные телеканалы, транслируемые через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, переходят на вещание в формате HD (High Definition – высокое разрешение).
ИКТ
28 января 2022 г. 00:01
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате

С сегодняшнего дня в Азербайджане местные телеканалы, транслируемые через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, переходят на вещание в формате HD (High Definition – высокое разрешение).

Как сообщает Report, перевод вещания на HD осуществляется по соглашению с "Азеркосмосом", Национального совета по телевидению и радио, ПО "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь" и Государственного управления радиочастот.

Переход позволит повысить качество телевизионного изображения местных телеканалов.

В связи с этим местные телеканалы должны были до 28 января привести свою инфраструктуру и частоты вещания в соответствие с техническими требованиями, позволяющими вещать в HD качестве.

Технология вещания будет изменена со стандарта MPEG-2 на стандарт MPEG-4.

Для конвертации каналов в HD-формат рекомендуется воспользоваться инструкцией по ссылке https://youtu.be/0ByTySL38oM.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın televiziya kanalları HD formatda yayıma başlayacaq

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