СЭБ выявила фишинговую кампанию с фальшивыми уведомлениями от правоохранителей

Служба электронной безопасности (СЭБ) в ходе мониторинга угроз выявила широкомасштабную фишинговую кампанию, направленную против граждан Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СЭБ.

Отмечается, что в рамках кампании было отправлено около 580 фишинговых электронных писем на адреса, связанные с азербайджанскими доменами, а также более 12 тыс. писем гражданам (включая как частные, так и корпоративные адреса). Установлено, что письма содержали поддельные уведомления от имени правоохранительных органов с целью ввести пользователей в заблуждение.

Служба рекомендовала гражданам и организациям не открывать письма и не переходить по ссылкам от неизвестных источников, не загружать подозрительные вложения, проверять подлинность писем от официальных структур по альтернативным каналам связи.