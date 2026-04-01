    СЭБ выявила фишинговую кампанию с фальшивыми уведомлениями от правоохранителей

    СЭБ выявила фишинговую кампанию с фальшивыми уведомлениями от правоохранителей

    Служба электронной безопасности (СЭБ) в ходе мониторинга угроз выявила широкомасштабную фишинговую кампанию, направленную против граждан Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на СЭБ.

    Отмечается, что в рамках кампании было отправлено около 580 фишинговых электронных писем на адреса, связанные с азербайджанскими доменами, а также более 12 тыс. писем гражданам (включая как частные, так и корпоративные адреса). Установлено, что письма содержали поддельные уведомления от имени правоохранительных органов с целью ввести пользователей в заблуждение.

    Служба рекомендовала гражданам и организациям не открывать письма и не переходить по ссылкам от неизвестных источников, не загружать подозрительные вложения, проверять подлинность писем от официальных структур по альтернативным каналам связи.

    Служба электронной безопасности (СЭБ) Фишинговые атаки
    ETX: Vətəndaşlara qarşı genişmiqyaslı fişinq kampaniyası aşkarlanıb

