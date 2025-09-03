    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 12:10
    СЭБ: В Telegram зафиксированы новые случаи мошенничества - Hi, ваши фотографии...

    На платформе Telegram зафиксированы новые случаи мошенничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

    Согласно информации, пользователям платформы отправляются сообщения "Hi, ваши фотографии...", а затем высылаются подозрительные ссылки. При переходе по ссылке пользователю предлагается выбрать страну, ввести номер телефона и полученный код подтверждения. 

    Таким методом похищаются аккаунты пользователей Telegram. Затем подобное мошенничество повторяется в отношении других лиц через похищенные аккаунты.

    "СЭБ призывает граждан проявлять осторожность в подобных случаях, не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и кодами подтверждения, а также активировать функцию двухэтапной аутентификации для обеспечения безопасности аккаунтов", - подчеркивается в сообщении.

