СЭБ: В Telegram зафиксированы новые случаи мошенничества - "Hi, ваши фотографии..."

На платформе Telegram зафиксированы новые случаи мошенничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, пользователям платформы отправляются сообщения "Hi, ваши фотографии...", а затем высылаются подозрительные ссылки. При переходе по ссылке пользователю предлагается выбрать страну, ввести номер телефона и полученный код подтверждения.

Таким методом похищаются аккаунты пользователей Telegram. Затем подобное мошенничество повторяется в отношении других лиц через похищенные аккаунты.

"СЭБ призывает граждан проявлять осторожность в подобных случаях, не переходить по подозрительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и кодами подтверждения, а также активировать функцию двухэтапной аутентификации для обеспечения безопасности аккаунтов", - подчеркивается в сообщении.