СЭБ: В Азербайджане участились попытки взлома аккаунтов WhatsApp

В Азербайджане в последнее время участились попытки взлома аккаунтов пользователей WhatsApp через подозрительные ссылки, отправленные с неизвестных или, казалось бы, знакомых номеров.

Как сообщает Report, информацию распространила Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана.

Согласно информации, киберпреступники используют этот метод для перехвата кодов подтверждения (OTP), отправляемых гражданам по SMS. При передаче этих кодов аккаунты пользователей WhatsApp похищаются. Затем от их имени отправляются поддельные сообщения их родственникам. Таким образом, предпринимаются попытки похитить финансовые средства и личную информацию этих лиц.

СЭБ рекомендует гражданам проявлять осторожность в подобных случаях и принимать следующие меры безопасности для защиты своих аккаунтов:

- Не открывайте ссылки с незнакомых номеров;

- Загружайте приложения только из официальных источников;

- Не передавайте никому OTP и коды подтверждения;

- Включите двухэтапную аутентификацию в настройках приложения;

- ⁠При подозрительных ситуациях обращайтесь в службу поддержки;

- Ограничьте доступ к информации в профиле (время последнего посещения, фото профиля, статус и т. д.), сделав ее доступной только вашим контактам;

- Сообщите близким, особенно пожилым и тем, кто нечасто пользуется технологиями, о подобных случаях мошенничества.