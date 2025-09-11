Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    СЭБ: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

    ИКТ
    • 11 сентября, 2025
    • 16:55
    СЭБ: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

    В последние дни участились случаи кибермошенничества под видом онлайн-продажи билетов на театральные представления, концерты и выставки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Службу электронной безопасности (СЭБ), мошенники осуществляют свои цели через фейковые веб-страницы, такие как theatre-stage.live.

    Мошенники через ссылку побуждают граждан к покупке билетов, предлагая большую скидку или ограниченное количество билетов. Таким способом они пытаются получить данные банковских карт и другую личную информацию.

    Служба обращается к гражданам с рекомендацией не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях из неизвестных источников, ни в коем случае не делиться данными банковских карт и другой личной информацией, приобретать товары и услуги только через официальные платформы продаж. Также необходимо обязательно проверять достоверность подозрительных уведомлений через официальные источники.

    Фото
    ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

