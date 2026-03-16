    СЭБ предупредила граждан о мошеннических курсах от имени ведомства

    ИКТ
    16 марта, 2026
    17:32
    СЭБ предупредила граждан о мошеннических курсах от имени ведомства

    Служба электронной безопасности (СЭБ) выступила с предупреждением о курсах, которые проводятся от имени ведомства.

    Как сообщает Report, в ведомстве заявили, что в последние дни от граждан поступают обращения о том, что некоторые частные учебные центры организуют курсы от имени Службы.

    "Из обращений становится ясно, что представители учебных центров выдают себя за лиц, связанных с СЭБ, злоупотребляют статусом ведомства и предлагают гражданам различные платные услуги", - говорится в заявлении.

    В службе подчеркнули, что СЭБ не сотрудничает ни с одним частным образовательным центром или курсами. Указанная деятельность не имеет никакой организационной или юридической связи с ведомством.

    Граждан призвали получать информацию о деятельности структуры только из официальных источников - на сайте и в социальных сетях ведомства. В случае столкновения с подобными предложениями рекомендуется сообщать об этом по горячей линии 1654 или на электронную почту [email protected].

    Служба электронной безопасности (СЭБ) Киберпреступность (кибермошенничество)
    Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşları saxta kurslarla bağlı ehtiyatlı olmağa çağırıb
    Ты - Король

