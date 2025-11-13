СЭБ: Попытка атаки на телекоммуникационный сектор расследована
ИКТ
- 13 ноября, 2025
- 10:18
Служба электронной безопасности (СЭБ) расследовала попытку атаки на телекоммуникационный сектор.
Как сообщает Report, ведомство опубликовало соответствующий отчет.
С документом можно ознакомиться по ссылке.
