ETX: Telekommunikasiya sektoruna hədəflənmiş hücum cəhdi araşdırılıb
İKT
- 13 noyabr, 2025
- 09:55
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) telekommunikasiya sektoruna hədəflənmiş hücum cəhdini araşdırıb.
"Report" xəbər verir ki, qurum bununla bağlı hesabat açıqlayıb.
Hesabatla bu linkdən tanış ola bilərsiniz.
Son xəbərlər
10:38
Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıbMaliyyə
10:34
Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklərİKT
10:32
"S&P" SOCAR-ın kredit reytinqini "BB" səviyyəsinə yüksəldibEnergetika
10:27
AMADA-nın təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirilibFərdi
10:23
Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunubİnfrastruktur
10:11
İlham Əliyev: Tramp prezident seçiləndən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələri yeni mərhələyə keçibXarici siyasət
10:08
Foto
Azərbaycan Prezidenti ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
10:08
Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edibRegion
10:08