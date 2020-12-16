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Сбои в работе WhatsApp, YouTube и Telegram наблюдаются во всем мире

Сбои в работе WhatsApp, YouTube и Telegram наблюдаются во всем мире Около 96% пользователей WhatsApp не могут подключиться к серверу, 3% сообщают о сбоях на веб-сайте
ИКТ
16 декабря 2020 г. 10:44

Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube по всему миру сообщают о сбоях в работе.

Как передает Report, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы с WhatsApp отмечаются в странах Европы и Латинской Америки. Неполадки наблюдаются чаще всего в Испании, Франции, Италии, Германии, Нидерландах, Литве и Великобритании, а также в таких латиноамериканских странах, как Мексика, Бразилия, Аргентина, Перу.

Около 96% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут подключиться к серверу, 3% сообщают о сбоях на веб-сайте.

О неполадках в работе Telegram чаще других сообщают пользователи из Беларуси, Украины, Молдовы и России. 87% не могут подключиться, а у 12% не отправляются сообщения.

Проблемы с YouTube отмечают жители США, России и Японии. У 64% не проигрываются видеоролики, 32% заявляют о проблемах с загрузкой веб-сайта, а 3% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

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