Samsung сообщила о снижении прибыли впервые за два года

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Операционная квартальная прибыль Samsung упала впервые за два года.

Как передает Report, об этом сообщила компания в отчёте за четвёртый квартал 2018 года.

За этот период она заработала $9,6 миллиарда, это на 28,7% ниже, чем за аналогичный отрезок времени в 2017 году. Причинами падения дохода стало снижение спроса на микросхемы Samsung и повышение конкуренции на рынке смартфонов. Из-за этого компания также ожидает снижения прибыли в первом квартале 2019 года.

Похожая ситуация происходит и у Apple. Тим Кук снизил показатель ожидаемой прибыли за первый квартал 2019 года. Причиной стали неудовлетворительные продажи смартфонов. Топ-менеджер из Купертино винит в этом торговую войну между США и Китаем, а также отмечает нежелание пользователей обновляться со старых моделей на новые.