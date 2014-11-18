Samsung сократит ассортимент смартфонов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Компания Samsung на фоне спада прибыли и возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей приняла решение на треть сократить модельный ряд смартфонов. По словам руководителя по связям с инвесторами Роберта Йи, в 2015 году продуктовая линейка Samsung уменьшится на 25–30%.

Таким образом, корейцы подтвердили намерение, которое было высказано на конференц-звонке в прошлом месяце. Отчитавшись о снижении общей выручки Samsung в III-м квартале на 19,6%, а чистой прибыли — на 48,8%, компания задала себя новую цель — удержать двузначный процент маржи начиная со следующего года.

На протяжении десяти кварталов кряду маржа операционной прибыли Samsung превышала 15%, но в III-м квартале она упала до 7%, достигнув самого низкого уровня с конца 2008 года, когда начались продажи первого Galaxy-смартфона. Таким образом, чтобы повысить прибыльность, производитель решил снизить число предлагаемых устройств.

О каких именно моделях идет речь, в Samsung пока не говорят. Скорее всего, сокращение затронет смартфоны начального и среднего уровня. Кроме того, корейцы планируют укрепить позиции в Китае, которые были сданы под натиском Xiaomi.

Компания уже начала делать шаги в этом направлении, представив в октябре полностью металлические "трубки" Galaxy A3 и A5, ориентированные на молодежную аудиторию, отмечает Report на телеканал "Россия".