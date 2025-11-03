Samsung потерял 12% своей доли на рынке планшетов Азербайджана
ИКТ
- 03 ноября, 2025
- 12:52
Доля Samsung на рынке планшетов Азербайджана в октябре этого года составила 39,77%, что на 1,82 процентных пункта больше, чем в сентябре, и на 5,26 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский отчет агентства Statcounter.
Таким образом, доля компании на рынке в октябре сократилась на 12% в годовом выражении.
Доля Apple, занимающего второе место, сократилась на 0,93 процентных пункта за месяц, но выросла на 4,2 процентных пункта за год, составив 29,56%.
Xiaomi, расположившийся на третьем месте, увеличил свою долю на 2,72 процентных пункта за месяц и на 1,88 процентных пункта за год, до 14,35%.
Последние новости
13:38
AnewZ показал репортаж о европейской фотовыставке, посвященной жертвам мин в АзербайджанеМедиа
13:36
Назначены судьи на матч "Карабах" - "Челси"Футбол
13:34
Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшиеДругие страны
13:33
Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде ПобедыАрмия
13:31
Доля Android на рынке мобильных устройств Азербайджана сократилась почти на 11%ИКТ
13:28
ВС Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗДругие страны
13:16
Фото
Туристические возможности Азербайджана представлены в ПакистанеТуризм
13:08
Аннулирована лицензия Кредитного союза İnci KredoФинансы
13:07