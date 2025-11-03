Samsung потерял 12% своей доли на рынке планшетов Азербайджана

Доля Samsung на рынке планшетов Азербайджана в октябре этого года составила 39,77%, что на 1,82 процентных пункта больше, чем в сентябре, и на 5,26 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский отчет агентства Statcounter.

Таким образом, доля компании на рынке в октябре сократилась на 12% в годовом выражении.

Доля Apple, занимающего второе место, сократилась на 0,93 процентных пункта за месяц, но выросла на 4,2 процентных пункта за год, составив 29,56%.

Xiaomi, расположившийся на третьем месте, увеличил свою долю на 2,72 процентных пункта за месяц и на 1,88 процентных пункта за год, до 14,35%.