Samsung представит новую продукцию

Новые продукты Samsung служат целям развлечения, творчества и эффективности

Южнокорейская компания Samsung Electronics проведет презентацию своих новых продуктов 2 сентября в режиме онлайн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом корпорация сообщила в среду в пресс-релизе.

На мероприятии под названием Life Unstoppable компания пообещала продемонстрировать свои последние разработки в области мобильных телефонов, носимых устройств, телевизоров, аудио, а также бытовой техники.

"Гостям предстоит совершить путешествие через интерактивный виртуальный мир и увидеть новые продукты Samsung, которые служат целям развлечения, творчества и эффективности", - отмечается в сообщении. Компания не уточнила, какие конкретно продукты будут представлены в ходе 45-минутной презентации.

5 августа состоится еще одно онлайн-мероприятие Samsung Electronics - Galaxy Unpacked, в ходе которого корпорация представит пять новых мобильных продуктов. По данным агентства Yonhap, в их число войдут фаблет Note 20, раскладные смартфоны Fold 2 и Flip 5G, беспроводные наушники Buds Live и смарт-часы Watch 3.