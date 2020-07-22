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Samsung представит новую продукцию

Samsung представит новую продукцию Новые продукты Samsung служат целям развлечения, творчества и эффективности
ИКТ
22 июля 2020 г. 10:48
Samsung представит новую продукцию

Южнокорейская компания Samsung Electronics проведет презентацию своих новых продуктов 2 сентября в режиме онлайн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом корпорация сообщила в среду в пресс-релизе.

На мероприятии под названием Life Unstoppable компания пообещала продемонстрировать свои последние разработки в области мобильных телефонов, носимых устройств, телевизоров, аудио, а также бытовой техники.

"Гостям предстоит совершить путешествие через интерактивный виртуальный мир и увидеть новые продукты Samsung, которые служат целям развлечения, творчества и эффективности", - отмечается в сообщении. Компания не уточнила, какие конкретно продукты будут представлены в ходе 45-минутной презентации.

5 августа состоится еще одно онлайн-мероприятие Samsung Electronics - Galaxy Unpacked, в ходе которого корпорация представит пять новых мобильных продуктов. По данным агентства Yonhap, в их число войдут фаблет Note 20, раскладные смартфоны Fold 2 и Flip 5G, беспроводные наушники Buds Live и смарт-часы Watch 3.

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Версия на азербайджанском языке “Samsung” sentyabrda yeni məhsullarını təqdim edəcək
Версия на английском языке Samsung to unveil its latest mobile, visual displays in September
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